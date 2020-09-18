سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020.. الجنيه يهتز

ارتفع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، لدى العديد من ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع عند إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وأظهرت شاشات التداول لدى شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي 6 أسعار مختلفة لصرف الدولار اليوم الجمعة، تراوحت بين 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسعر 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار بحسب شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وعن متوسط سعر الدولار فجاء عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع لدى 8 بنوك عاملة في مصر، وهم بنك قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، بلوم، الأهلي الكويتي، وبنك الإسكندرية.

وفي 8 بنوك أخرى سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، وهم بنك كريدي أجريكول، مصر، البنك الأهلي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الإسلامي.

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أقل سعر للدولار

سجل بنك "أتش إس بي سي HSBC" أقل سعر صرف للدولار في السوق المصرية، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لدى بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر صرف للدولار في مصر حيث سجل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في السوق المصرية مع بداية تعاملات الجمعة، متوسط 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فسجل 20.21 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف المصرية 48.95 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.