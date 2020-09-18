فضيحة "فيفا جيت" تكشف فساد قطر الرياضي

كشف القطري ناصر الخليفي عن قيمة ثروته، وذلك بعد اعتراف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، بطلب أموال من رئيس نادي باريس سان جيرمان.

تواطؤ وتساهل مع الخليفي.. هجوم فرنسي على "محاكمة الفساد"

واستأنفت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، هذا الأسبوع، محاكمة الخليفي، الذي يرأس أيضا قنوات "بي إن سبورتس"، على خلفية قضايا فساد.

ثروة الخليفي في المحكمة.. مناورة فاشلة وسخرية واسعة

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وتتعلق قضية الفساد بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

محاكمة الخليفي.. مفاجآت حقوق البث.. والشاهد الرئيسي: لا أتذكر

واعترف فالكه أمام المحكمة بطلب أموال من ناصر الخليفي، فضلا عن السفر بصحبته على متن طائرة خاصة إلى قطر لمقابلة أميرها، بحسب تقرير لموقع "ميديا بارت" الفرنسي.

ويواجه الخليفي تهمة التحريض على سوء الإدارة. وفي حال إدانته، فإن عقوبته الحبسية قد تصل إلى 5 سنوات.