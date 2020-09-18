معلم هولندي و8 معدين لتجهيز "محرز الجديد"

بدأت مجموعة سيتي لكرة القدم تجهيز الجزائري الصاعد إسحاق بوصوف، من خلال طاقم مكون من 8 أفرد، فضلا عن معلم خاص للغة الهولندية.

وكان الجزائري البالغ من العمر 18 عاماً وقع عقداً لخمس سنوات مع الشركة، التي ألحقته بأحد أنديتها، فريق لوميل البلجيكي.

وينتظر أن يلعب بوصوف لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بقميص كورتري البلجيكي ومنه لآيندهوفن الهولندي، مع وجود احتمالية لانتقاله بعد ذلك للعملاق مانشستر سيتي الإنجليزي في حالة ما أظهر قدرته على اللعب في المُستوى العالي.

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طاقم خاص

وكشفت مصادر "دوت الخليج الرياضية"، بأن الشركة المالكة لعقده، جهزت طاقما متكاملا من 8 أشخاص، لإعداد بوصوف الملقب بـ"محرز الجديد"، وتدارك التأخر الذي يعاني منه في التحضير البدني، بعدما توقف عن اللعب منذ شهر مارس/آذار الماضي.

ويضم الطاقم المُخصص لبوصوف، أطباء ومُحضرين بدنيين، ومدلكين، وهو ما يُوضح الأهمية القصوى الممنوحة لصاحب القدم اليسرى السحرية، والسعي لوضعه في أفضل الظروف الممكنة من أجل تمكينه من التعبير عن موهبته بأسرع وقت ممكن.

وسيستفيد بوصوف، أيضا من مُعلم خاص للغة الهولندية، وعلى وجه التحديد اللهجة الفلامنكية، والتي تُستعمل بكثرة في ناديه الجديد كورتري.

ويقع نادي كورتري في شمال بلجيكا، وهي منطقة لا يتحدث سكانها اللغة الفرنسية، وهو ما جعل اللاعب يُسارع للتحرك بخصوص هذه النقطة، لضمان عدم تكرار سيناريو يوسف عطال نجم نيس الفرنسي الحالي، الذي وجد صعوبات بالغة للتواصل عندما كان يحمل نفس ألوان الفريق منذ أعوام مضت.