معلم هولندي و8 معدين لتجهيز "محرز الجديد"

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالجمعة 2020/9/18 03:01 م بتوقيت أبوظبي
بدأت مجموعة سيتي لكرة القدم تجهيز الجزائري الصاعد إسحاق بوصوف، من خلال طاقم مكون من 8 أفرد، فضلا عن معلم خاص للغة الهولندية.
وكان الجزائري البالغ من العمر 18 عاماً وقع عقداً لخمس سنوات مع الشركة، التي ألحقته بأحد أنديتها، فريق لوميل البلجيكي.
وينتظر أن يلعب بوصوف لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بقميص كورتري البلجيكي ومنه لآيندهوفن الهولندي، مع وجود احتمالية لانتقاله بعد ذلك للعملاق مانشستر سيتي الإنجليزي في حالة ما أظهر قدرته على اللعب في المُستوى العالي.
طاقم خاص
وكشفت مصادر "دوت الخليج الرياضية"، بأن الشركة المالكة لعقده، جهزت طاقما متكاملا من 8 أشخاص، لإعداد بوصوف الملقب بـ"محرز الجديد"، وتدارك التأخر الذي يعاني منه في التحضير البدني، بعدما توقف عن اللعب منذ شهر مارس/آذار الماضي.
ويضم الطاقم المُخصص لبوصوف، أطباء ومُحضرين بدنيين، ومدلكين، وهو ما يُوضح الأهمية القصوى الممنوحة لصاحب القدم اليسرى السحرية، والسعي لوضعه في أفضل الظروف الممكنة من أجل تمكينه من التعبير عن موهبته بأسرع وقت ممكن.
وسيستفيد بوصوف، أيضا من مُعلم خاص للغة الهولندية، وعلى وجه التحديد اللهجة الفلامنكية، والتي تُستعمل بكثرة في ناديه الجديد كورتري.
ويقع نادي كورتري في شمال بلجيكا، وهي منطقة لا يتحدث سكانها اللغة الفرنسية، وهو ما جعل اللاعب يُسارع للتحرك بخصوص هذه النقطة، لضمان عدم تكرار سيناريو يوسف عطال نجم نيس الفرنسي الحالي، الذي وجد صعوبات بالغة للتواصل عندما كان يحمل نفس ألوان الفريق منذ أعوام مضت.
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