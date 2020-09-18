دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/9/18 11:33 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن محادثته مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، مبعوث أمير الكويت، كانت مثمرة، مؤكدا أنه "أظهر حماسًا لتحركاتنا في الشرق الأوسط".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ترامب.
وأشاد البيت الأبيض بأمير الكويت باعتباره "صديقا دائما وشريكا للولايات المتحدة قدم دعما لا غنى عنه للولايات المتحدة خلال حملة هزيمة تنظيم داعش وغيرها".
وكان الرئيس منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.
وتسلم الوسام اليوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النجل الأكبر للأمير نيابة عن والده وذلك في مراسم خاصة بحضور ترامب.
ووصف البيت الأبيض الوسام الممنوح لأمير الكويت اليوم بأنه نادر ورفيع ولا يمنحه في العادة سوى الرئيس لقادة الدول ورؤساء الحكومات.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتواجد في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، عقب خضوعه لجراحة في الكويت.
وكان قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو/تموز الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في وقت سابق، تحسن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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