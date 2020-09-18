دوت الخليج الرياضيةالجمعة 2020/9/18 11:58 م بتوقيت أبوظبي
توج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام أسوان 0-1 في الجولة 28 من عمر المسابقة.
وكانت خسارة أو تعادل الزمالك كفيلة بتتويج فريق الأهلي، الذي يتبقى له 7 مباريات كاملة على نهاية الموسم الحالي.
وتعثر الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد، سجله اللاعب أسامة إبراهيم من ضربة رأس باغت بها محمود جنش حارس مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول.
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