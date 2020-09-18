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رياضة

دوت الخليج الرياضية

الجمعة 2020/9/18 11:58 م بتوقيت أبوظبي

توج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام أسوان 0-1 في الجولة 28 من عمر المسابقة.

وكانت خسارة أو تعادل الزمالك كفيلة بتتويج فريق الأهلي، الذي يتبقى له 7 مباريات كاملة على نهاية الموسم الحالي.

وتعثر الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد، سجله اللاعب أسامة إبراهيم من ضربة رأس باغت بها محمود جنش حارس مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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