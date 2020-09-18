أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه تلقى اتصالين من دولتين تطلبان الانضمام لاتفاقات السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، فيما أكد في وقت سابق عقب محادثات مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، مبعوث أمير الكويت، أن الأخير "أظهر حماسًا لتحركاتنا في الشرق الأوسط"..

وفيما لم يصرح ترامب باسم الدولتين اللتين أبدتا رغبة في الانضمام لقافلة السلام، توقع مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون قطر مستعدة لاتفاق مع إسرائيل، خاصة أن لدى الدوحة سجلا حافلا من العمل مع إسرائيل، سيحملهم للوصول لاتفاق مع الإسرائيليين.



وقال تيم ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية عبر الهاتف الخميس: "إن لدى قطر سجلا حافلا من العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيحملهم في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين".

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وأضاف ليندركينج: "نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة بوتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلا وليس آجلا".

وكان ترامب أكد في تصريحات سابقة، أن هناك دولا عدة تريد تحقيق السلام أسوة بالمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انضمام نحو 5 أو 6 دول أخرى إلى معاهدات سلام مع إسرائيل.

وقال ترامب، قبيل التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين،: "5 أو 6 دول أخرى قد تعقد معاهدات سلام مع إسرائيل".



ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل منتصف الشهر الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.