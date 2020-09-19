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اقتصاد

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/9/19 08:23 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت الحكومة الصينية، السبت، إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة رد على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية وفي طليعتها هواوي.

ولم يذكر الإعلان الصادر عن وزارة التجارة وسط التصعيد الجاري بين بكين وواشنطن، أي شركة أجنبية محددة، لكنه عدد بصورة عامة مجموعة من العمليات التي يمكن أن تعرض هذه الشركات لعقوبات تتراوح بين الغرامات والقيود على أنشطتها واستثماراتها في الصين وعلى إدخالها موظفين أو تجهيزات إلى البلاد.

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وتستعد الولايات المتحدة لتوجيه ضربة جديدة للبضائع الصينية، عبر سن قوانين تحظر دخول المنتجات التي استعانت في تصنيعها بعمالة من إقليم شينجيانج.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظر تحميل تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" على الهواتف المحمولة اعتبارا من الأحد المقبل.

وخطوة واشنطن تأتي ضمن سلسلة متتالية من القرارات الأمريكية الموجهة ضد الصين والتي أشعلت حربا تجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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