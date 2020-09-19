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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/9/19 12:27 م بتوقيت أبوظبي

اتهمت سوريا، اليوم السبت، هولندا بمحاولة تخطي الأمم المتحدة والقانوني الدولي غداة تلويح الأخيرة بمقاضاة دمشق في لاهاي على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام أسلحة كيماوية.

وقالت الخارجية السورية إن هولندا تستخدم محكمة العدل الدولية لتخطي الأمم المتحدة والقانون الدولي في انتهاك لتعهداتها والتزاماتها.

ويأتي التعليق السوري غداة تلويح هولندي بالسعي لمحاكمة قادة دمشق أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت هولندا، أمس الجمعة، اعتزامها تقديم دعوى قضائية ضد سوريا أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة سعيا لمحاسبة حكومة بشار الأسد على ما اعتبرته انتهاكات لحقوق الإنسان.

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وتتضمن الدعوى اتهامات ضد سوريا "تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية"، ووفقا لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان اليوم الجمعة ونشرتها رويترز. 

وأوضح أنه تم إبلاغ سوريا بـ"الخطوة القانونية" التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول. 

وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قائلا: "اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب". 

واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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