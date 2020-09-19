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5 محطات مؤثرة في تتويج معتاد للأهلي بالدوري المصري

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توج فريق الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي، مستغلاً خسارة غريمه الزمالك 1-0 أمام أسوان في الجولة 28 للمسابقة.

وكانت خسارة الزمالك كفيلة بتتويج فريق الأهلي، الذي يتبقى له 7 مباريات كاملة على نهاية الموسم الحالي.

وتجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وسيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم الحالي، لانسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

مسيرة الأهلي نحو اللقب المحلي شهدت العديد من المحطات المؤثرة، التي كان آخرها خسارة الزمالك من أسوان، وقبلها 4 لقاءات مهمة.

المحطة الأولى كانت بهزيمة الزمالك نفسه 2-3 أمام طلائع الجيش في الجولة الثامنة من المسابقة، كثاني خسارة له في أول 8 جولات، ليبدأ تدريجيا الابتعاد عن دائرة المنافسة.

الخسارة أبقت الزمالك وقتها في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي كان الأهلي يحقق الفوز في كل مبارياته مع مدربه السويسري رينيه فايلر.

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المباراة الثانية كانت فوز الأهلي في فبراير/شباط الماضي بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع على بيراميدز، بهدف قاتل للمالي أليو ديانج.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة وقتها بفارق 6 نقاط عن المقالون الثاني.

اللقاء الثالث كان لقاء انسحاب الزمالك ضد الأهلي في 24 من نفس الشهر، ليتم إعلان فوز الأحمر بجانب خصم 3 نقاط من جاره الأبيض.

اللقاء الرابع وقبل الأخير قبل مباراة أسوان والزمالك، كان فوز الأهلي بهدف في الدقيقة 91 على حساب الجونة في 26 أغسطس/آب الماضي، سجله المهاجم مروان محسن في الجولة 22 بملعب القاهرة الدولي.

الفوز رفع الفارق بين الأهلي وبيراميدز أقرب ملاحقيه آنذاك إلى 17 نقطة، ووضعه أكثر على أعتاب حسم اللقب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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