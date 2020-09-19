6 تحديات تحفز كريم بنزيمة في الموسم الجديد‎

يستهل ريال مدريد حملة دفاعه عن لقبه في الدوري الإسباني يوم الأحد، بمواجهة ريال سوسيداد في عقر داره بملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة الثانية.

الفريق الملكي لم يخض أي مباراة في الليجا هذا الموسم بعد تأجيل لقاء الافتتاح أمام خيتافي، نظرا لمشاركة الفريقين في البطولات الأوروبية حتى أغسطس/آب الماضي.

ويتسلح الريال بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة عند الخروج لمواجهة سوسيداد، نظرا لتميز اللاعب في مواجهاته ضد الفرق الباسكية باستمرار.

سوسيداد أحد 5 فرق واجهها بنزيمة طوال مشواره مع "الميرينجي"، حيث لعب أيضا ضد أتلتيك بلباو، أوساسونا، ديبورتيفو ألافيس وإيبار، ليبلغ إجمالي مشاركاته 54 مباراة.

وعلى مدار تلك المشاركات، بلغ إجمالي إسهامات بنزيمة أمام الفرق الباسكية 58 هدفا، إذ سجل 35 وصنع 23 أخرى.

وفي مواجهاته ضد سوسيداد، أحرز بنزيمة 8 أهداف وصنع مثلها، ليبقى بلباو ضحيته المفضلة بين فرق إقليم الباسك، بهز شباكه 11 مرة وصناعة 6 أهداف خلال 18 مباراة.

تحديات جديدة

صاحب الـ32 عاما يطمح لمواصلة توهجه مع فريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم، إذ أن هناك 6 تحديات تحفزه للتألق في الأشهر القليلة المقبلة.

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أول هذه التحديات يكمن في قدرته على انتزاع عرش البرازيلي روبرتو كارلوس، كأكثر اللاعبين الأجانب ظهورا بقميص الريال، حيث شارك في 14 مباراة أقل من الظهير الأيسر السابق، الذي أنهى مسيرته بالمشاركة في 527 لقاء مع الملكي.

وعلى مستوى الهدافين التاريخيين للنادي الملكي، يمني بنزيمة نفسه بالقفز في ترتيب القائمة، متجاوزا الأسطورة سانتيانا، الذي سجل 249 هدفا يحتل بها المركز الخامس، متفوقا على الفرنسي بفارق 41 هدفا.

ويطمح مهاجم ليون الفرنسي السابق أيضا إلى تجاوز سانتيانا في قائمة الهدافين التاريخيين للريال في "الليجا"، إذ يتقدم عليه الأخير بفارق 18 هدفا، محتلا المركز الرابع.





وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، يتأخر بنزيمة عن ثالث الهدافين التاريخيين، الإسباني راؤول جونزاليس، بفارق 6 أهداف فقط، إذ يملك الأخير 71 هدفا.

ويحلم بنزيمة أيضا بقيادة ريال مدريد للظفر باللقب الأوروبي مجددا، ليضيف إلى رصيد إنجازاته الكأس ذات الأذنين للمرة الخامسة، ليتساوى مع أساطير كُثر أمثال ألفريدو دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو.

وتبقى العودة لتمثيل منتخب فرنسا بعد غياب دام لسنوات، حلم يداعب عقل بنزيمة، الذي حُرم من الانضمام لقائمة "الديوك" على خلفية تورطه في أزمة كبيرة مع زميله السابق ماثيو فالبوينا.