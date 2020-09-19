هداف الدوري الإنجليزي.. مهاجم إيفرتون يسلب عرش محمد صلاح

دوت الخليج الرياضيةالسبت 2020/9/19 05:02 م بتوقيت أبوظبي
أشعل دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا، بعدما هز شباك وست بروميتش ألبيون بثلاثية خلال مباراة الفريقين، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.
صاحب الـ23 عاما دخل المباراة بهدف وحيد، سجله خلال الفوز على توتنهام هوتسبير في الجولة الافتتاحية، متأخرا في صراع الهدافين بفارق هدفين عن محمد صلاح، نجم ليفربول.
ولم يحتج المهاجم الإنجليزي سوى 66 دقيقة حتى نجح في تمزيق شباك وست بروم بثلاثية "هاتريك"، بدأها بعد مرور 31 دقيقة على انطلاق المباراة.
وبذلك، بلغ مهاجم التوفيز 4 أهداف احتل بها صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، ليتفوق على صلاح، الذي يملك في رصيده 3 أهداف.
وأصبح كالفيرت ليوين أصغر إنجليزي على الإطلاق يسجل "هاتريك" بقميص إيفرتون بعمر 23 عاما و187 يوما.
ويعد هذا الهاتريك هو الأول للمهاجم الإنجليزي في مسيرته الاحترافية، بعدما خاض 174 مباراة في كافة المسابقات، كما أنه أول لاعبي فريقه تسجيلا لثلاثية منذ أن فعلها واين روني في 2017 أمام وست هام.
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