الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/20 12:10 ص بتوقيت أبوظبي

كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن أن إيران تؤجج الصراعات في العراق وسوريا واليمن، وتواصل تسليح وتدريب الإرهابيين والمليشيات بالشرق الأوسط، ولا تلتزم ببنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 

وقال التقرير ،الذي نشر مساء السبت، إن "الحرس الثوري الإيراني خطط ونفذ هجمات إرهابية في 5 قارات، والنظام الإيراني استخدم جماعات تعمل بالوكالة لصالحه مثل حزب الله، وفصائل فلسطينية والمليشيات عراقية لشن هجمات".

وأضافت الوزارة: النظام الإيراني يعتمد على طرق احتيالية لتمويل شركائه ووكلائه، وطهران لا تلتزم ببنود بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع التقرير، أن النظام الإيراني يواصل هجماته الإلكترونية ضد دول بالمنطقة، والمصالح الأمريكية.

وتعتزم الولايات المتحدة الإعلان نهاية الأسبوع الجاري عن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

Advertisements

وقال إيليوت أبرامز، موفد الرئيس دونالد ترامب الخاص بالملف الإيراني، إن "كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون سارية من جديد في نهاية الأسبوع".

ورُفعت العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، بعدم حيازة السلاح النووي.

وكانت صحيفة "جيروزالم بوست"، الإسرائيلية حذرت من أن إيران ربما تصبح مركزًا لتجارة الأسلحة وتصديرها إلى المنطقة والعالم، حال عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها.

وقالت الصحيفة إن وسائل الإعلام الإيرانية تتباهى بأن طهران ستصبح قريباً مُصدِّرة للأسلحة مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على البلاد.

وأشارت إلى أن حظر الأسلحة على إيران ينتهي رغم دعوات الولايات المتحدة لتمديده، حيث كان من المفترض أن يكون ساري المفعول لمدة 5 سنوات بعد اعتماد الاتفاق النووي في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا