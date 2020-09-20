الارشيف / الذكاء الاصطناعي

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19 سبتمبر 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اقتصاد

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/9/19 01:08 م بتوقيت أبوظبي

تراجعت أسعار الذهب في بشكل طفيف، في مستهل تعاملات اليوم السبت، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميا.  

وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 235.15 ريال (62.70 دولار) مقابل 235.80 ريال أمس، وهبط سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 205.77 ريال (54.86 دولار) مقابل 206.34 ريال خلال تداولات الأمس.

وسجل جرام الذهب عيار (18) نحو 176.37 ريال (47.02 دولار) مقابل 176.86 ريال أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر أوقية الذهب إلى 7313 ريالا (1950 دولارا) مقابل 7334 ريالا (1955 دولارا) أمس، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1646 ريالا (438.89 دولار) مقابل 1651 ريالا (440.09 دولار) خلال تعاملات الأمس.

Advertisements

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 1953.70 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات أمس الجمعة، وصعدت أسعار الذهب بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وربح الذهب قرابة 29% منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم.

وفي استمرار لهذا الاتجاه، تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.

والخميس الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي إنه يدرس أسعار فائدة سلبية، بينما ألمح بنك اليابان المركزي إلى استعداده لزيادة التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة نحو 27.16 دولار للأوقية، بينما سجل البلاتين 942.06 دولار وزاد البلاديوم إلى 2347.21 دولار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا