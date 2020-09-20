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السجن المشدد 15 عاما لنجلي المنتج المصري أحمد السبكي

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حوادث

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

السبت 2020/9/19 07:57 م بتوقيت أبوظبي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج المصري أحمد السبكي، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بحيازة مخدرات، كما قضت بتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات. 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه مصري لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب عودتهما من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد.

وخلال العودة استوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، بمنطقة قصر النيل، وسط القاهرة، حيث أقيم حفل الزفاف، وبتفتيش السيارة عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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