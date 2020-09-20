سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020

دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/9/20 11:03 ص بتوقيت أبوظبي
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.
وكسر معدل التضخم في السودان حاجز الـ100% مع تراجع معدل الاقتصاد وارتفاع حجم الدين العام في ظل انهيار الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي.
وسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أغسطس/آب الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.
وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد على 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
واستقر سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان ليسجل 240 جنيها، بينما استقر سعره الرسمي عند مستوى 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في بنك السودان المركزي.
سعر اليورو والإسترليني
جاء سعر اليورو الأوروبي خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 270 جنيها، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 64.63 جنيه للشراء و64.95 جنيه للبيع.
وعن سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق السوداء فسجل 300 جنيه، مقابل 71.03 جنيه للشراء و71.38 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.
سعر الريال والدرهم والدينار
جاء سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 64 جنيها، مقابل سعر رسمي في البنوك عند مستوى 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع.
أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل 67 جنيها في السوق السوداء، بينما جاء سعره الرسمي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.
وحقق الدينار الكويتي سعر 650 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما أظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي سعره عند 179.62 جنيه للشراء و180.51 جنيه للبيع.
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