جوجل يحتفي بـ"نتيلة راشد".. معلومات عن "ماما لبنى"

احتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى الـ86 لميلاد الكاتبة الصحفية نتيلة راشد إحدى مؤسسات مجلة "سمير".

ووضع محرك البحث الشهير، صورة كرتونية لنتيلة راشد، مربوطة بالعديد من الروابط الموجودة على الإنترنت والتي ترتبط باسمها، وتاريخها وتتحدث عنها.





من هي نتيلة راشد؟

نتيلة إبراهيم راشد، كاتبة صحفية وأمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002، وأيضًا كتب الهلال للأطفال سابقًا، وإحدى أهم من كتبن للأطفال.

عُرفت "نتيلة" باسم "ماما لبنى"، ولها العديد من الكتب والبرامج التليفزيونية والإذاعية للأطفال والشباب في الوطن العربي.

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مسيرة خالدة

ترأست نتيلة راشد تحرير مجلة الأطفال "سمير" حتى عام 2002، وفي عام 1965 قامت بإنشاء قسم خاص لكتب الأطفال في دار الهلال بالقاهرة والتي عملت بها كناشرة أيضا على مدار خمس سنوات.

وبدأت الكتابة للأطفال والشباب منذ أن كانت طالبة بجامعة القاهرة، وفي عام 1953، أذيعت لها أول مجموعة قصص قصيرة في الراديو.

وحصلت على جائزة الدولة لأدب الطفل في عام 1978، وجائزة الدولة لصحافة الطفل في عام 2002 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من وزارة الثقافة.

وكانت تحاول من خلال كتابتها أن تصور الحياة المعاصرة في مصر للأطفال في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى المزج "الأدبي– الثقافي"، لرصد العادات والتقاليد المصرية بمصر القديمة والمعاصرة.

كما قامت بترجمة كلاسيكات أدب الأطفال إلى العربية مثل: "ملابس الإمبراطور الجديدة، لاندرسين، الأمير السعيد، لويلد، الجمال الأسود".



