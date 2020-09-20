نجح السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات في الفوز بطواف فرنسا للدراجات بعد انتهاء الجولة الـ21 والأخيرة منه.

وبات بوجاتشار أول سلوفيني يفوز بسباق فرنسا للدراجات، بعدما حافظ على القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعد المرحلة الأخيرة، والتي انتصر فيها سام بينيت يوم الأحد.



وبهذا يكون متسابق فريق الإمارات، الذي سيبلغ 22 عاما الإثنين، هو أصغر متسابق يفوز بالسباق منذ هنري كورنيه في 1904.

وصعق بوجاتشار الجميع عندما خطف القميص الأصفر من مواطنه بريموش روجليتش بعد أداء للذكرى في المرحلة قبل الأخيرة.

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وفي الجولة الأخيرة، احتل روجليتش المركز الثاني أمام الأسترالي ريتشي بورت.

وانتصر بوجاتشار في 3 مراحل، في واحدة من أفضل المستويات الفردية في سباق فرنسا في السنوات الأخيرة، ليترك فريق جامبو-فيسما ومتسابقه روجليتش في حالة ذهول.

وأصبح بينيت أول إيرلندي منذ شون كيلي في 1989 يفوز بالقميص الأخضر الذي يُمنح لمتصدر ترتيب النقاط.

وفي نهاية غير معتادة في الشانزليزيه، لم يتم السماح سوى بوجود 5 آلاف متفرج في المنطقة الشهيرة كإجراء احترازي بسبب جائحة فيروس كورونا.