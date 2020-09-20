محمد التويجري.. مرشح السعودية الذي اقترب من قيادة "التجارة العالمية"

اختارت منظمة التجارة العالمية السعودي محمد التويجري ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية بعد خروج 3 مرشحين من سباق قيادة منظمة التجارة العالمية، من أصل ثمانية مرشحين. التويجري لـ"دوت الخليج الإخبارية": كورونا يقود العالم للاتحاد من أجل إنقاذ البشرية ومن المقرر أن يتنافس المرشح السعودي مع 4 مرشحين لقيادة منظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن تعلن المنظمة اليوم الجمعة عن الخمسة مرشحين الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.

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