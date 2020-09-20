الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رياضة

دوت الخليج الرياضية

الأحد 2020/9/20 11:21 م بتوقيت أبوظبي

تُوج فريق الترجي بطلا لكأس السوبر التونسي للمرة الخامسة في تاريخه عقب التغلب على الصفاقسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

المباراة أقيمت على الملعب الأولمبي برادس بين الترجي بطل الدوري التونسي، والصفاقسي حامل النسخة الماضية من لقب الكأس.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر.

Advertisements

وفي ركلات الترجيح، سادت حالة من الإثارة، قبل أن ينجح الترجي في حسم اللقب لصالحه عقب الفوز بها بنتيجة 5-4.

وباتت هذه المرة هي الخامسة التي ينجح فيها الترجي في الفوز ببطولة كأس السوبر التونسي، ليكون أكثر الفرق حصولا على اللقب.

وابتعد الترجي بفارق لقبين عن الإفريقي ثاني أكثر الفرق حصولا على كأس السوبر التونسي بـ3 ألقاب، بالتساوي مع النجم الساحلي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا