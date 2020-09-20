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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الإثنين 2020/9/21 12:22 ص بتوقيت أبوظبي

قتل 3 أشخاص ، مساء الأحد، في قصف طائرة مسيرة تركية لسيارة بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، بدأت أنقرة هجوما بريا جديدا في عملية أسمتها "مخلب النمر" وشهدت توغلا أعمق في العراق وسط استنكار إقليمي وغضب في بغداد.

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وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الجمعة، أن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال العراق.

وتشن تركيا هجمات متكررة على شمال العراق بزعم استهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوبها الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية لكن عملياتها غالبا ما تودي بحياة ضحايا مدنيين.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية إن العمليات داخل تركيا منذ 13 يوليو/ تموز أسفرت عن قتل 71 من مسلحي حزب العمال الكردستاني واعتقال 38 ممن وصفتهم بأنهم متواطئين معهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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