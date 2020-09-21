الارشيف / الذكاء الاصطناعي

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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الإثنين 2020/9/21 02:17 ص بتوقيت أبوظبي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن عزل إيران أمر ضروري لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأكد بومبيو، في لقاء مع شبكة فوكس نيوز، على أن "العقوبات الأمريكية تحد من قدرتها على الإضرار بالمنطقة".

وأوضح أن "الاتفاق النووي كان من شأنه السماح لإيران بالعودة إلى شراء الأسلحة هذا العام وقد منعنا ذلك بالعقوبات".

وأشار إلى أن "الأوروبيين يشاركوننا القلق إزاء إمكانية حصول إيران على الأسلحة ولكنهم لا يتعاونون معنا لمنع ذلك".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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