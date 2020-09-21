هداف الدوري الإنجليزي.. نجم توتنهام يعانق الصدارة بـ "سوبر هاتريك"

اعتلى الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفضل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، سجلها في مرمى ساوثهامبتون.

ويلتقي الفريقان على ملعب سانت ماري معقل ساوثهامبتون، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي (بريمييرليج).

أصحاب الأرض تقدموا أولا بواسطة المهاجم الهداف داني إنجز في الدقيقة 32 من عمر المباراة، قبل أن ينتفض لاعبو توتنهام بـ4 أهداف متتالية.

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هيونج مين سون تكفل بتسجيل رباعية فريقه في الدقائق 45 و47 و67 و73 من زمن وأحداث المباراة.

المثير أن رباعية النجم الكوري جاءت بالكامل بفضل تمريرات حاسمة من زميله المتألق هاري كين، الذي قام بدور صانع اللعب في مباراة ساوثهامبتون.

وبذلك، اعتلى هيونج مين سون صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون بـ4 أهداف لكل منهما، بعد أن سجل الأخير هاتريك في مرمى وست بروميتش.

ويحل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ثالثا في القائمة، بالتساوي مع ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس بـ3 أهداف لكل منهما.