ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. وجوه جديدة تدخل المنافسة

اشتعل الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع اقتراب الجولة الثانية للمسابقة من نهايتها، حيث تتبقى فيها مباراتان (الإثنين) تجمع أولاهما بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، والثانية بين مانشستر سيتي ومضيفه ولفرهامبتون.



وكان جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي توج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد أمام الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وشهدت مباريات الجولة الثانية دخول منافسين جدد على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بداية من دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، الذي تصدر الترتيب بشكل مفاجئ (السبت)، بعدما سجل هاتريك أمام وست بروميتش قاد به فريقه للفوز 5-2، ورفع به رصيده إلى 4 أهداف في المسابقة.

ينما شهدت مباريات الأحد منافسا جديدا آخر هو الكوري سون هيونج مين نجم توتنهام، الذي سجل سوبر هاتريك أمام ساوثهامبتون، قاد به فريقه للفوز 5-2، ولحق بمهاجم إيفرتون في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وزاد الإيفواري ويلفريد زاها من شراسة الصراع بتسجيله ثنائية في شباك مانشستر يونايتد قاد بها فريقه للفوز 3-1، ورفع رصيده هذا الموسم إلى 3 أهداف بالتساوي مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي كان يتصدر ترتيب الهدافين في الجولة الماضية.





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في الوقت الذي غاب فيه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي موسمي 2017-2018 و2018-2019، وجيمي فاردي هداف الموسم الماضي، ووصيفه أوباميانج هداف الموسم قبل الماضي أيضا بالمشاركة مع صلاح، عن التسجيل في هذه الجولة رغم تحقيق فرقهم الفوز.

وخلف رباعي المقدمة يأتي 9 نجوم برصيد هدفين، يتصدرهم فاردي، ثم ساديو ماني مهاجم ليفربول بهدفين في تشيلسي، وألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال، وداني إنجز نجم ساوثهامبتون بهدفيه في توتنهام، وثلاثي ليدز يونايتد هولدر كوستا وماتيوز كليخ وباتريك بامفورد.





وتضم قائمة هدافي البريميرليج كذلك ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام بهدفيه في ليدز، ونيال مومباي لاعب برايتون بهدفيه في نيوكاسل يونايتد، وهما من الوجوه الجديدة التي دخلت المنافسة في تلك الجولة المثيرة.



