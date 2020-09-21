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12 شرطا لحضور حفلات اليوم الوطني السعودي.. وقاية من كورونا

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة الحفلات بالسعودية، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث ستتنوع الحفلات ما بين نجوم والخليج ومصر.  

وتواجه تلك الحفلات التي تنطلق فعالياتها بدءا من يوم 22 سبتمبر الجاري، تحديات قوية وسط جائحة فيروس المستجد (كوفيد-19).

وستقام الاحتفالات بين مدينتي الرياض وجدة بمشاركة 11 نجماً من شتى أنحاء الوطن العربي.

مواعيد الحفلات

وستكون هناك حفلة للفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر بالصالة الخضراء بالدمام، ورابح صقر يوم الجمعة 25 سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وقبلها حفلة للفنان ماجد المهندس يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

ويسبقها عدد من الحفلات بجدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية تبدأها الفنانة أحلام بحفل يوم 22 سبتمبر، والحفلة الثانية للفنانين عبادي الجوهر وداليا مبارك 23 سبتمبر.

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في حين تحيي أنغام وتامر عاشور يوم 24 سبتمبر، والفنان محمد حماقي حفلات جدة يوم 25 سبتمبر.

ويغني الفنان عمرو دياب يوم 26 سبتمبر. وبدأ فتح حجز التذاكر من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الماضي.

وتستمر الاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على مدى 5 أيام، في ظل الالتزام بإرشادات وقائية صارمة ضد (كوفيد-19) لضمان سلامة الجميع.


إرشادات حضور حفلات اليوم الوطني السعودي:

  1. يجب أن يكون جميع الحاضرين مسجلين في تطبيقي "تباعد" و" توكلنا".
  2. ينصح كبار السن فوق (65 سنة) الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور.
  3. يحظر الدخول بدون قناع الوجه.
  4. يجب ارتداء القناع في جميع الأوقات.
  5. لا يُسمح للأطفال دون سن 15 عاماً بالدخول.
  6. سيتم أخذ قياس درجة الحرارة عند الدخول، ويمنع دخول أي شخص تظهر عليه أعراض أو علامات الفيروس.
  7. غير مسموح بارتداء القفازات.
  8. عقم اليدين قبل الدخول والخروج.
  9. الحفاظ على مسافة آمنة قدرها 1.5 متر.
  10. يحظر تغيير المقاعد.
  11. يحظر المصافحة.
  12. الحفاظ على آداب العطس لضمان وجود آمن
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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