دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/9/21 08:32 م بتوقيت أبوظبي
سقط ضحايا مدنيون أغلبهم أطفال ونساء، مساء الإثنين، بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على أحياء سكنية بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وقال مصدر طبي وآخر محلي، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن المليشيا الحوثية أطلقت 11 قذيفة على الأحياء السكنية الواقعة شرقي المدينة بشكل مفاجئ، ما أسفر عن انفجارات عنيفة.
وأشارت المصادر ، إلى أن القذائف الحوثية، التي تساقطت على حي " الكمب" ومحيط مقر المحافظة، أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 12 آخرين.
ووفقا للمصادر، فإن من بين الجرحى، امرأتين و4 أطفال، حالة بعضهم خطيرة للغاية.
وذكرت المصادر، أن القصف جاء من ناحية المليشيا الحوثية المتمركزة في تلة سوفتيل، شرقي مدينة تعز.
وتزامن القصف الحوثي مع حلول الذكرى السادسة للانقلاب الحوثي واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر، وهو اليوم المشؤوم الذي أكبر أزمة إنسانية باليمن على مستوى العالم، وفقا للامم المتحدة.
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