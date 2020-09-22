رياضة دوت الخليج الرياضية الثلاثاء 2020/9/22 11:02 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/22 11:02 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا انطلاق الجلسة السادسة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس قنوات بي إن سبورت، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تهم الفساد الموجهة إليه. وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي إن الجلسة بدأت في تمام التاسعة صباحا بتوقيت سويسرا. Advertisements ويحاكم الخليفي بتهمة الفساد وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف حصول شبكة بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030. وخلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة، أقامت المحكمة 5 جلسات لمحاكمة الخليفي وفالكه ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس نتيريس، المتهم بدفع رشاوى لبث نسخ من المونديال وكأس القارات. ويواجه رئيس نادي سان جيرمان تهمة تحريض فالكه على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وفقا للقانون السويسري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.