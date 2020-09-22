دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/22 10:40 ص بتوقيت أبوظبي
أفادت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاث قذائف هاون، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، إن 3 قذائف هاون سقطت على المنطقة الخضراء، فجر اليوم، دون أن يبلغ عن وقوع خسائر.
وبين الحين والآخر تتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقرات لمؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية ومساكن مسؤولين، لهجمات صاروخية توجه أصابع الاتهام فيها لفصائل موالية لإيران.
ومنذ توليه الحكم في مايو/آيار الماضي،، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بكبح جماح الجماعات المتطرفة.
ويقول خبراء إن هذه الهجمات ما هي إلا رسالة يراد منها إحراج الكاظمي الأقرب للإدارة الأمريكية من سلفه، والذي يخوض حملة لاستعادة السيطرة على مؤسسات ومرافق تستغلها أدوات إيران في بلاده.
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