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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - الخرطوم - مها التلب

الثلاثاء 2020/9/22 02:19 م بتوقيت أبوظبي

قالت مصادر حكومية سودانية إن الولايات المتحدة عرضت على الحكومة الانتقالية حزمة مساعدات تفوق 5 مليارات دولار.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث إعلاميا، أن الحزمة الأمريكية تشمل مساعدات مادية وعينية.

واقتربت واشنطن والخرطوم من التوصل إلى اتفاق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون شروط مع تقديم مساعدات مالية.

وارتفع مستوى التفاؤل في المشهد السوداني في أعقاب تقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بخطاب رسمي للكونجرس، بشأن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومطالبته بتمرير قانون الحصانات السيادية.

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ويفسر مراقبون تفاؤل السودانيين، بأنه ناتج عن تلمسهم جدية الإدارة الأمريكية هذه المرة، في مسألة رفع العقوبات عن بلادهم من واقع تصريحات وتحركات المسؤولين في واشنطن.

ولم يختلف الوضع كثيرا عند الخبراء، إذ يرون أن كل المؤشرات توحي بقرار أمريكي وشك سيقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993، خلال المدى القريب.

وطوال الفترة التي أعقبت عزل نظام الإخوان الإرهابي بقيادة عمر البشير، جرت مياه كثيرة تحت الجسر وحدث تقارب ملموس بين الخرطوم وواشنطن، واتسعت مساحة الحوار بشكل لافت مما أحدث نقلة نوعية في علاقات البلدين وانتهت حالة العداء وفق مراقبين.

وفي المقابل، تعهدت الخرطوم بدفع نحو 335 مليون دولار لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية التي حرضت عليها حكومة البشير.

وتشمل الهجمات تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في 1998، وتفجير البارجة الأمريكية "يو إس إس كول" قرب شواطئ اليمن في عام 2000.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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