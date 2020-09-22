وجه المدعي العام السويسري اتهاما للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس قناة بي إن سبورت، بخيانة الأمانة وسوء الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية بسويسرا.
وحسب تقارير إعلامية فإن المدعي العام السويسري قال إن حجيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا حصل على نصف مليون يورو و"فيلا" من ناصر الخليفي نظير منحه حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم
واتهم المدعي العام السويسري، جيروم فالكه بسوء الإدارة والفساد السلبي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.