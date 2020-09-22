الارشيف / الذكاء الاصطناعي

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وجه المدعي العام السويسري اتهاما للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس قناة بي إن سبورت، بخيانة الأمانة وسوء الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية بسويسرا.

وحسب تقارير إعلامية فإن المدعي العام السويسري قال إن حجيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا حصل على نصف مليون يورو و"فيلا" من ناصر الخليفي نظير منحه حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم

واتهم المدعي العام السويسري، جيروم فالكه بسوء الإدارة والفساد السلبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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