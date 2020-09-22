سياسة دوت الخليج الإخبارية - وكالات الثلاثاء 2020/9/22 02:27 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/22 02:27 م بتوقيت أبوظبي

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على طرد مشبوه وصل مبنى البرلمان صباح اليوم الثلاثاء. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم الاستعانة بخبراء المفرقعات لفحص طرد مشبوه داخل مكتب البريد الخاص بالبرلمان.

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