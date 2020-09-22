سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الإثنين، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتخطى حجم الدين العام في السودان حاجز الـ60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معدلات التضخم بلغت 166.83% في أغسطس/آب الماضي.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية إن تجار السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أوقفوا عمليات شراء العملات الأجنبية بصورة نسبية من المتعاملين محليا بالإضافة إلى التحويلات الخارجية خصوصا الصفقات الكبيرة.

وكشفت المصادر تراجع أسعار العملات الأجنبية وخصوصا سعر الدولار مقابل الجنيه وسط حذر شديد من قبل المتعاملين، ما أحدث تباينا شديدا في سعر الصرف.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات الثلاثاء، 235 جنيها للشراء، و240 جنيها للبيع، بانخفاض نحو 15 جنيها عن سعر إغلاق أمس عند مستوى 250 جنيها سودانيا.

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سعر اليورو والإسترليني

جاء سعر اليورو الأوروبي خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 283 جنيها للشراء و289 جنيها للبيع، مقابل 286 جنيها أمس الإثنين، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 64.72 جنيه للشراء و65.04 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق السوداء فسجل 313 جنيها للشراء، و327 جنيها للبيع، مقابل 316 جنيها أمس الإثنين، وجاء السعر الرسمي عند 70.50 جنيه للشراء و70.85 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 64 جنيها للشراء و65.33 جنيه للبيع، مقابل 65 جنيها في ختام تعاملات أمس، وجاء السعر الرسمي في البنوك عند مستوى 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل في مستهل تعاملات اليوم عند السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 65.40 جنيه للشراء، و66.75 جنيه للبيع، مقابل 70 جنيها عند إغلاق أمس، بينما جاء سعره الرسمي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وحقق الدينار الكويتي سعر 778 جنيها للشراء و784 جنيها للبيع، مقابل 660 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أمس، بينما أظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي سعره عند 178.74 جنيه للشراء و179.63 جنيه للبيع.