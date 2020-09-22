أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية الهبوط الكبير للمعدن الأصفر عالميا لأدنى مستوى له في شهر، بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) ليسجل 229.80 ريال (61.28 دولار)، مقابل 235.15 ريال (62.70 دولار) خلال تعاملات الأمس.

كما هبط سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة عند مستوى 201.07 ريال (53.62 دولار)، مقابل 205.77 ريال (54.86 دولار)، عند إغلاق تعاملات الإثنين.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

جاء سعر الذهب عيار (18) الأكثر شعبية في المنطقة عند مستوى 172.35 ريال (45.96 دولار)، وعيار (16) جاء عند مستوى 153.61 ريال (40.96 دولار)، وعيار (14) سجل 134.41 ريال (35.84 دولار).

وسجل عيار (12) 115.21 ريال (30.72 دولار)، وحقق عيار (10) في مستهل تعاملات الثلاثاء سعر 96.01 ريال (25.60 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

تراجع سعر أوقية الذهب ليسجل 7169 ريالا (1912.09 دولار)، مقابل 7313 ريالا (1950 دولارا) في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1612 ريالا (429.83 دولار)، مقابل 1646 ريالا (438.89 دولار) عند نهاية تعاملات أمس الإثنين.

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أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الثلاثاء في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، بعدما خسر 3% إلى 1882.70 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس/آب 2020، أمس الاثنين.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل.

ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي العملات والسلع والمؤشرات "الذهب أكثر حساسية الآن للدولار من أي من العوامل الأخرى".



لكن الذهب لقي دعما من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا كما أن شكوكا إزاء تعاف اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول عالية لمخاطر.