سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، لدى غالبية البنوك وشركات الصرافة، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداول 4 أسعار مختلفة لصرف الدولار في مستهل تعاملات الثلاثاء، تراوحت بين 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار بحسب شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار عالميا ارتفاعا طفيفا في ظل أنباء عن تحفيز أمريكي مرتقب، وسط تراجع في أسعار الذهب عالميا ليسجل سعر 1914.28 دولار للأوقية (الأونصة).

ويتوقع خبراء ماليون أن تخفض مصر سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري المزمع انعقادة الخميس المقبل 24 سبتمبر/أيلول، في ظل إلغاء بعض البنوك شهدات الاستثمار ذات العائد 15%.

السعر المهيمن

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي لدى 12 بنكا عاملا في مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وهي "كريدي أجريكول، قناة السويس، التنمية الصناعية، اتش إس بي سي HSBC، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، مصر أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي".

وفي 4 بنوك سجل الدولار سعر 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع وهم "الكويت الوطني، عودة، الأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان"، بينما جاء سعره في 5 بنوك آخرين عن مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع وهي "التجاري الدولي CIB، العربي الأفريقي، بلوم، الإسكندرية، ومصر إيران".

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أعلى سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لدى بنك كريدي أجريكول أعلى سعر صرف للدولار عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

جاء أقل سعر لصرف الدولار عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع لدى بنك الإسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

جاء سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 18.40 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فسجل في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية 19.96 جنيه للشراء، و20.28 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في سوق الصرف المصرية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مستوى 4.25 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف الدينار الكويتي في السوق المصرية، سجل 48.92 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.