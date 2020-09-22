قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على وقف البرنامج النووي الإيراني والتصدي للدول الراعية للإرهاب.

ودافع ترامب بقوة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، ووصفه بـ"الفاشل".

وطالب الأمم المتحدة بالتركيز على قضايا الإرهاب في العالم، قبل أن يثني على توقيع الإمارات والبحرين وإسرائيل اتفاقات سلام تاريخية في البيت الأبيض.

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وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم بلا منافس، لافتا إلى أن واشنطن تعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان و"سنعيد جنودنا قريبا".

وتطرق ترامب، في كلمته، إلى ملف فيروس كورونا المستجد، مطالبا الأمم المتحدة بأن تحاسب الصين على أفعالها فيما يخص فيروس كورونا.

ومع استمرار تفشي الجائحة وبقاء قواعد الحجر الصحي في نيويورك معمولا بها، قرر قادة الأمم المتحدة عقد أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا.