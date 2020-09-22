دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/22 06:03 م بتوقيت أبوظبي
رحب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الثلاثاء، باتفاقات السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل وما تمثله من تعزيز للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس البرازيلي، خلال كلمته في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم يمر بأزمة حقيقية نتيجة جائحة فيروس كورونا، مشددا على أهمية تضافر الجهود لمواجهته.
ومع استمرار تفشي الجائحة وبقاء قواعد الحجر الصحي في نيويورك معمولا بها، قرر قادة الأمم المتحدة عقد أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا.
ويعني قرار عقد أعمال دورة الأمم المتحدة، والذي يصادف أيضا الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية، أن نيويورك التي تسعى جاهدة للتعافي من كارثة صحية لا تزال بعيدة عن استعادة بريقها الدولي.
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