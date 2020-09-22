قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إن بلاده لا تعتزم الدخول في حرب "باردة أو ساخنة" مع أي دولة، مؤكدا أن الصين تسعى لحل أي خلافات عن طريق الحوار.

وشدد الرئيس الصيني، خلال كلمته في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الاهتمام الدولي بالدول النامية، خاصة الأفريقية ومساعدتهم في تخفيف آثار فيروس كورونا.

وتعهد شي جين بينغ بتقديم الصين 50 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وفيما يخص التجارة الدولية، طالب الرئيس الصيني، العالم بالتصدي للأحادية والحمائية، وتابع قائلًا: "منظمة التجارة العالمية يجب أن تكون حجر الأساس للتجارة العالمية".

ومع استمرار تفشي الجائحة وبقاء قواعد الحجر الصحي في نيويورك معمولا بها، قرر قادة الأمم المتحدة عقد أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا.

من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي خلال كلمته الصين، مطالبا الأمم المتحدة بأن تحاسب الصين على أفعالها فيما يخص فيروس كورونا.