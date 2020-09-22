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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الثلاثاء 2020/9/22 08:26 م بتوقيت أبوظبي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تستند إلى حل الدولتين.  

وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمته أمام الدورة الـ75 للأمم المتحدة، أن "الحل يجب أن يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وحول المستجد، لفت الملك عبدالله الثاني إلى أنه "لا يمكن معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلا بإعادة تشكيل نظام العولمة".

وأشار إلى أن "أزمة جائحة كورونا كشفت نقاط الضعف في المنظمات العالمية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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