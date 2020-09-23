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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأربعاء 2020/9/23 11:59 ص بتوقيت أبوظبي

اختفى مسؤول كوري جنوبي قرب منطقة حدودية متنازع عليها مع كوريا الشمالية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في سيؤول اليوم الأربعاء. 

وقال وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن مسؤولا حكوميا كان على متن قارب تفتيش مصايد الأسماك، اختفى بالقرب من جزيرة "يون بيونج" الحدودية بين الكوريتين في البحر الغربي، هذا الأسبوع.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن السلطات الكورية الجنوبية، تنظر في معلومات استخبارية عسكرية تفيد بأنه تم العثور على المسؤول في مياه كوريا الشمالية، دون مزيد من التفاصيل.

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على صعيد آخر، قالت مؤسسة أبحاث أمريكية إنه تم رصد مركبة ربما كانت تحمل صاروخا باليستيا في ساحة مخصصة لتدريبات العروض العسكرية في كوريا الشمالية.

وأفاد تقرير لمؤسسة (38 نورث) التي تتبع الأحداث في كوريا الشمالية، بأن صورة التقطها قمر صناعي تجاري أمس الثلاثاء، تظهر "مركبة ذات صلة بالصواريخ على الأرجح" في ساحة ميريم للتدريب على العروض العسكرية خارج العاصمة بيونجيانج.

وبدا حجم المركبة كبيرا بما يكفي لحمل أحد صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات التي يُعتقد أنها قادرة على حمل رأس نووي إلى أهداف بعيدة ويمكن أن تصل لأي مكان في الولايات المتحدة.، بحسب المؤسسة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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