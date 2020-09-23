فتى الـ189 مليونا.. هل يستحق موراتا ما يُدفع من أجله؟

واصل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تنقلاته بين الفرق الأوروبية، بعدما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده معه قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي يوفنتوس، الثلاثاء، تعاقده مع موراتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 ملايين يورو، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، أو الشراء بشكل نهائي مقابل 45 مليونا.

فتى الـ189 مليون يورو



وبذلك يصل إجمالي مبالغ الانتقالات في مسيرة موراتا إلى 189 مليون يورو، مع إمكانية أن يكسر إجمالي مبالغ انتقالات صاحب الـ27 عاما حاجز الـ200 مليون يورو، حال قيام يوفنتوس بشرائه في الموسم المقبل.

موراتا نشأ في أكاديمية ريال مدريد، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2012، ورحل عن النادي المدريدي صوب يوفنتوس في صيف 2014 مقابل 20 مليون يورو.



وبعد عامين دفع ريال مدريد 30 مليون يورو لاستعادة موراتا، الذي انتقل إلى تشيلسي في صيف 2017 مقابل 66 مليون يورو، وأعير إلى أتلتيكو في يناير/كانون الثاني 2019 مقابل 7 ملايين يورو، ثم اشتراه النادي المدريدي بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الماضي مقابل 56 مليون يورو.



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الجدير بالذكر أن القيمة السوقية الحالية لموراتا هي 36 مليون يورو، علما بأن أعلى قيمة وصل لها كانت 65 مليون يورو مطلع عام 2018.

هل يستحق موراتا تلك المبالغ؟

حسب موقع "ترانسفير ماركت"، لعب موراتا 321 مباراة في مسيرته الاحترافية مع أندية ريال مدريد ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وتشيلسي (دون احتسابه أرقامه مع رديف الريال)، سجل خلالها 104 أهداف، بمعدل 0.3 هدفا لكل مباراة، فضلا عن صناعة 40 هدفا.

المهاجم الإسباني لعب 95 مباراة بقميص ريال مدريد سجل خلالها 31 هدفا وصنع 11، ومع يوفنتوس سجل 27 هدفا وصنع 18 في 93 لقاء، وأحرز 24 هدفا وصنع 6 أهداف في 72 مباراة بقميص تشيلسي، وسجل 22 هدفا وصنع 5 أهداف في 61 مباراة مع أتلتيكو.





ويعد أفضل مواسم موراتا من الناحية التهديفية هو موسم 2016-2017 مع ريال مدريد، حيث ساهم بـ26 هدفا (سجل 60 وصنع 6)، خلال 43 مباراة مع "الميرينجي".

وبالمقارنة بين جونزالو هيجوايين، الذي رحل عن يوفنتوس هذا الصيف، وموراتا في الموسم الماضي، لا يوجد اختلاف كبير بينهما.

كلا اللاعبين شارك في 44 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل هيجوايين 11 هدفا وصنع 8 أهداف فيها، أي أنه أسهم في 19 هدفا، فيما أسهم موراتا في 20 هدفا، بتسجيله 16 هدفا وصناعة 4 أهداف.