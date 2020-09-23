أبرزها كورونا.. 3 أسباب تهدد محرز بمقاعد بدلاء مانشستر سيتي

يبدو أن الموسم الجديد سيكون أكثر صعوبة على الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لا سيما بعد الملامح التي ظهر عليها الفريق في مباراته الأولى بالموسم.

السيتي خاض أولى مبارياته في الموسم، الإثنين، عندما واجه ولفرهامبتون في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في الفوز عليه بنتيجة 3-1.

المباراة شهدت جلوس النجم الجزائري على مقاعد البدلاء طوال المباراة، دون أن يشارك في أي دقيقة.

ويبدو أن ذلك لن يكون مقصورا على تلك المباراة فحسب، حيث أن العديد من المعطيات تشير إلى أن محرز سيعاني بشدة للحصول على مقعد أساسي خلال الموسم الحالي.

منافسة قديمة

محرز سيكون عليه منافسة الوجوه القديمة التي نافسته على المركز في الموسمين الماضيين.

ويأتي البرتغالي برناردو سيلفا على رأس منافسي محرز على الحصول على مركز الجناح الأيمن في الفريق خلال الموسم الجديد.

سيلفا يسعى لإثبات ذاته والحصول على المكانة الأساسية، لا سيما بعد رحيل الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي.

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بالإضافة إلى ذلك، يواجه محرز منافسة من قبل الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، وإن كان الأخير يلعب بشكل أكبر في الجبهة اليمنى.

منافسون جدد

ولن تكون المنافسة مقتصرة على اللاعبين القدامى فحسب، حيث سيكون على محرز منافسة وجوه جديدة يسعون للسيطرة على نفس المركز.

اللاعب الصاعد فيل فودين لعب في هذا المركز خلال مواجهة ولفرهامبتون، ونجح في تسجيل هدف، ليثبت أقدامه فيه.





كما لعب الوافد الإسباني الجديد فيران توريس في هذا المركز خلال المباراة، ويبدو أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ينوي الدفاع به كثيرا.

فيروس كورونا

المعضلة الثالثة التي تواجه محرز هي الإصابة التي تعرض لها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

ولا شك أن تلك الإصابة أثرت على اللياقة البدنية للاعب الجزائري، حيث مكث بعيدا عن التدريبات على مدار 10 أيام قبل العودة.

ويبدو أن هذا السبب هو الأكبر في بقائه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة "الذئاب"، غير أنه يُخشى أن يطول الجلوس لفترات أخرى.