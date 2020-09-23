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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - أيانلي عبدي – مقديشو

الأربعاء 2020/9/23 01:43 م بتوقيت أبوظبي

صوّت البرلمان الصومالي، الأربعاء، بالإجماع على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد محمد حسين روبلي.

وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، حصول روبلي على 215 صوتًا تشمل جميع النواب الحاضرين في الجلسة من إجمالي عدد النواب البالغ 275.


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وقال روبلي، في كلمته أمام البرلمان: سنشكل حكومة قادرة على قيادة البلاد إلى عملية انتخابية شفافة وشاملة.

وأضاف: "سأركز على ملفات الإصلاح الأمني، والاقتصادي، ومحاربة الفساد، والانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية إلى الأمام".

وبعد التصويت تحت قبة البرلمان، أدى روبلي اليمين الدستورية مباشرة أمام رئيس المحكمة العليا للبلاد باشي يوسف أحمد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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