مفاجأة.. كارتيرون أبلغ الزمالك بالرحيل بعد قمة الأهلي

يبدو أن قرار الفرنسي باتريس كارتيرون بالرحيل عن تدريب الزمالك المصري لم يكن وليد اللحظة، ولكنه خطط له قبل نحو شهر من رحيله.

المدرب الفرنسي أبلغ الزمالك برحيله عن تدريب الفريق، الأسبوع الماضي، قبل أن يتولى المسؤولية الفنية لفريق التعاون السعودي الذي يقوده في الوقت الحالي.

التونسي علي عباس، الوسيط في تولي كارتيرون تدريب التعاون، كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الرياضية" كواليس رحيل المدرب الفرنسي عن تدريب الزمالك.

وقال المحامي التونسي: "كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك من فترة تفوق الشهر برغبته في الرحيل، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية".

وأوضح علي عباس أن المدرب الفرنسي بدأ بالفعل في إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك منذ نحو أسبوعين.

ووفقا لما أكده المحامي التونسي، فإن كارتيرون قرر الرحيل عن الزمالك بعد خوض مباراة قمة الدوري المصري التي تغلب فيها على الأهلي 3-1، يوم 22 أغسطس/آب الماضي.

وأضاف عباس: "كارتيرون لم يكن مرتاحا مع الزمالك المصري، وهو ما دفع وكيل أعماله المصري لعرضه على عدد من الأندية السعودية بهدف التعاقد معه".

وأردف "مكتب المحاماة الخاص بي وبالأستاذ محمد الركباني يتعامل منذ عدة سنوات مع عدد من الأندية السعودية التي سعت للاستفادة من خبرتنا في مجال القانون الرياضي في بعض القضايا الشائكة".





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وواصل: "نادي التعاون هو أحد الأندية التي نملك معها علاقات طيبة للغاية، حيث نشرف على المسائل القانونية الخاصة به منذ فترة تفوق الـ4 سنوات".

واستطرد: "اتصلت بنا إدارة النادي وأعلمتنا بتواجد رغبة في التعاقد مع المدرب الفرنسي بعد أن تم عرضه عليها من قبل وكيل أعماله المصري".

وتابع: "دخلنا من فترة تفوق الأسبوعين في اتصالات مباشرة مع وكيل المدرب الفرنسي الذي مكننا من جميع أوراق الملف، واكتشفنا أن كارتيرون بإمكانه الرحيل عن الزمالك نظير دفع قيمة الشرط الجزائي".

وأكمل: "منحنا الضوء الأخضر لنادي التعاون من أجل التعاقد مع كارتيرون بعد أن قمنا بتفعيل جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد من جانب واحد، بعد توفير مبلغ يمثل قيمة الشرط الجزائي".

وأتم: "أرغب في الـتأكيد على نقطة مهمة تتمثل في كون باتريس كارتيرون هو الذي أبدى رغبته في الرحيل عن الزمالك، وأن إدارة التعاون تعاقدت معه بعد أن تم عرضه عليها من قبل وكيل أعماله".

من جهتها، تواصلت "دوت الخليج الرياضية" مع مصدر داخل نادي الزمالك للتعرف على حقيقة التصريحات التي أدلى بها المحامي التونسي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن كارتيرون لم يخبر المجلس الأبيض برغبته في الرحيل سوى يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل يوم وحيد من الرحيل.

وأشار المصدر إلى أن المدرب الفرنسي أبلغ اللاعبين بقرار الرحيل قبل 24 ساعة من إبلاغ مسؤولي الزمالك بالأمر، نافيا أن يكون قد أخطر الإدارة قبل ذلك الموعد.

يُذكر أن الزمالك فشل حتى الوقت الراهن في التعاقد مع مدير فني جديد، حيث يتولى طارق يحيى المسؤولية الفنية بشكل مؤقت.