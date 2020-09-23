لعنة الشباب السعودي تطارد جمال بلعمري في منتخب الجزائر

ضربت لعنة نادي الشباب السعودي مدافعه الجزائري السابق جمال بلعمري، بعدما قرر اللاعب الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

وأعلن نادي الشباب، يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، فسخ تعاقده مع بلعمري، بناء على طلب اللاعب، بعد 4 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

خارج منتخب الجزائر



ومنذ ذلك الحين، فشل بلعمري في التعاقد مع فريق جديد ، وهو الأمر الذي أغضب جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري.

وبالفعل، قرر المدرب الجزائري إقصاء بلعمري من القائمة التي استدعاها مؤخرا لخوض مباراة الكاميرون الودية، المقرر لها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يأتي ذلك بعدما غاب بلعمري عن مباريات الشباب السعودي خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ توقف النشاط الرياضي في مارس/آذار الماضي، بسبب خلافاته مع إدارة النادي.

وقرر بلماضي استدعاء الثنائي عبد القادر بدران ومحمد أمين توغاي، مدافعي الترجي التونسي، إلى قائمة المنتخب، بدلا من بلعمري.

وسيكون ثنائي بطل الدوري التونسي على مقاعد البدلاء من أجل معاونة الثنائي عيسى ماندي ومهدي تاهرات في هذا المركز.

خبرة بدران وشباب توغاي

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بلماضي استدعى عبد القادر بدران، صاحب الـ28 عاما، منطقيا، نظرا لخبرته الكبيرة على مستوى الساحة الأفريقية.

بدران خاض عدة تجربة ناجحة في وفاق سطيف الجزائري، قبل الانتقال إلى الترجي التونسي، مما فتح له أبواب "الخضر".

وسبق أن غاب بدران عن العديد من المعسكرات مع المنتخب الجزائري، بسبب تعرضه دائما للإصابات خلال مواعيد الفيفا.





الصاعد محمد أمين توغاي الذي لم يتجاوز العشرين عاما انضم أيضا رغم أنه لا يُشارك كثيرا مع الترجي الرياضي التونسي.

النادي التونسي يُفكر حاليا في إعارة اللاعب الشاب، من أجل السماح له بإكتساب خبرة أكبر والعودة أكثر قوة مُستقبلا.



وجاء إستدعاء خريج مدرسة نصر حسين داي المحلية لتمكينه من مخالطة اللاعبين الكبار، تمهيدا للعب في الفترة المقبلة.



