دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/23 07:06 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن بلاده نجحت في دحر الإرهاب عسكريا، كما نجحت في مواجهة الفساد.
وأوضح الرئيس العراقي، خلال كلمته في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب مع الإرهاب ما زالت مستمرة مع خلايا نائمة هنا وهناك، مشددا على ضرورة سعي الحكومة العراقية نحو حصر السلاح بيد الدولة والتحقيق بقضايا اغتيال النشطاء ورجال الأمن، في إشارة لـ"مليشيات إيران".
وطالب برهم صالح بعدم الزج بالعراق في ساحة الصراعات وتصفية حسابات الآخرين.
كما حذر صالح من التهاون في الحرب على الإرهاب، قائلا: "التراخي في مواجهة الإرهاب سيكون متنفسا لعودة المجموعات الظلامية.. ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله".
وأكد صالح أن الحراك الشعبي في العراق قبل عام استهدف تغييرا نحو الإصلاح ويحتاج إلى وقت لتحقيق النتائج المرجوة، وتابع قائلًا: "الحكومة العراقية عليها الاستجابة لمطالب الشعب بشأن الإصلاح الهيكلي".
وفيما يخص جائحة كورونا، طالب الرئيس العراقي، بتوزيع عادل للقاح كوفيد -19، ومحاربة الأخبار الزائفة فيما يخص الجائحة.
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