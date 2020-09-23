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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأربعاء 2020/9/23 07:06 م بتوقيت أبوظبي

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن بلاده نجحت في دحر الإرهاب عسكريا، كما نجحت في مواجهة الفساد. 

وأوضح الرئيس العراقي، خلال كلمته في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب مع الإرهاب ما زالت مستمرة مع خلايا نائمة هنا وهناك، مشددا على ضرورة سعي الحكومة العراقية نحو حصر السلاح بيد الدولة والتحقيق بقضايا اغتيال النشطاء ورجال الأمن، في إشارة لـ"مليشيات إيران".

وطالب برهم صالح بعدم الزج بالعراق في ساحة الصراعات وتصفية حسابات الآخرين.

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كما حذر صالح من التهاون في الحرب على الإرهاب، قائلا: "التراخي في مواجهة الإرهاب سيكون متنفسا لعودة المجموعات الظلامية.. ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله".

وأكد صالح أن الحراك الشعبي في العراق قبل عام استهدف تغييرا نحو الإصلاح ويحتاج إلى وقت لتحقيق النتائج المرجوة، وتابع قائلًا: "الحكومة العراقية عليها الاستجابة لمطالب الشعب بشأن الإصلاح الهيكلي".

 وفيما يخص جائحة ، طالب الرئيس العراقي، بتوزيع عادل للقاح كوفيد -19، ومحاربة الأخبار الزائفة فيما يخص الجائحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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