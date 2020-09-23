سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 235 جنيها للشراء، و240 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في تعاملات أمس.

وأرجع خبراء في سوق المال السودانية، استقرار أسعار الدولار الأمريكي إلى عزوف التجار عن شراء النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية، تحسبا لحدوث تباين في الأسعار قريبا، وسط توقعات بحصول الخرطوم على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.

وقالت مصادر حكومية سودانية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة عرضت على الحكومة الانتقالية في السودان حزمة مساعدات تفوق 5 مليارات دولار.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث إعلاميا، أن الحزمة الأمريكية تشمل مساعدات مادية وعينية.

واقتربت واشنطن والخرطوم من التوصل إلى اتفاق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون شروط مع تقديم مساعدات مالية.

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ويعاني السودان من تدهور في الأوضاع الاقتصادية بعدما تخطى معدل التضخم في البلاد 166% خلال أغسطس/آب الماضي، وارتفعت فاتورة الدين العام لتبلغ 60 مليار دولار، وسط محاولات حكومية لخفض فاتورة الدعم وتعويم الجنيه السوداني ضمن خطة إصلاح اقتصادي متوسطة المدى.

سعر اليورو والإسترليني



تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 277 جنيها مقابل 283 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس، وفي المقابل جاء السعر الرسمي عند 64.23 جنيه للشراء، و64.55 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 300 جنيه في السوق السوداء مقابل 313 أمس، بينما تداولت البنوك الجنيه الإسترليني عند 69.95 جنيه للشراء، و70.30 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 62.20 جنيه، وفي المقابل جاء السعر الرسمي لدى بنك السودان المركزي عند 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع

وعن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء فسجل 63 جنيها، وفي البنوك جاء سعره عند 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف السوداء عند مستوى 650 جنيها، وفي بنك السودان المركزي 179.48 جنيه للشراء، و180.37 جنيه للبيع.