أعلنت المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا انطلاق الجلسة الثامنة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس قنوات بي إن سبورت، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تهم الفساد الموجهة إليه.

وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي إن الجلسة بدأت في تمام الثامنة صباحا بتوقيت سويسرا، 6 صباحا بتوقيت جرينتش.

ويحاكم الخليفي بتهمة الفساد وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف حصول شبكة بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

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وكان المدعي العام السويسري طالب الثلاثاء، بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا، فيما شدد على ضرورة معاقبة فالكه بالسجن لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن تنتهي جلسات محاكمة المسؤول القطري الجمعة، على أن تقرر المحكمة في وقت لاحق موعد النطق بالحكم.

وتوقعت تقارير فرنسية وسويسرية أن يتم حسم القضية نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.