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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/24 12:58 م بتوقيت أبوظبي

أكدت فرنسا، الخميس، أنها مستعدة "للتعاون في إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر مع مع نظرائه من مصر والأردن وألمانيا، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأردنية عمان لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط.

وأشاد "لو دريان" بـ"معاهدات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل"، مؤكدا أنها "تساهم كثيرًا في الاستقرار الإقليمي". 

وأضاف: "ينبغي أن يكون تعليق ضم الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي دائمًا".

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ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى أن "الاستقرار الإقليمي لا بد أن يمر من خلال حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولتين".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

ويعد حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما، حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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