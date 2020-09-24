سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020.. الجنيه ينتظر الفائدة

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، لدى معظم البنوك، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، بفارق 3 قروش عن أعلى وأقل سعر.

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، على الدولار في 12 بنكا، بينما تكرر سعر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في 9 بنوك أخرى.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة.

وتتجه آراء معظم الخبراء إلى أن المركزي المصري سيقوم بتثبيت سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه وجاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

يأتي ذلك بينما كشفت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 11%، لتسجل 2.9 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، ارتفاعا من 2.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج، خاصة بدول الخليج من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر.

ومن المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي، مصر في ديسمبر/ كانون أول المقبل، لإجراء المراجعة الأولى من بين مراجعتين لأداء الاقتصاد المصري، والتي تسبق صرف الشريحة الثانية بقيمة 3.2 مليار دولار من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع لدى بنك ساييب.

أعلى سعر للدولار

أما أعلى سعر للدولار فجاء عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، على الدولار في 12 بنكا مصريا على رأسها البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر.

وتكرر السعر ذاته لدى بنوك التنمية الصناعية، والكويت الوطني ، وعودة، والمصري لتنمية الصادرت، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، ومصر إيران "ميد بنك"، وكريدي أجريكول، و العربي الأفريقي الدولي، والبركة، والمشرق.

سعر رابع للدولار

وسجل الدولار سعرا رابعا عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في 9 بنوك على رأسها البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر.

وتكرر السعر ذاته في بنوك قناة السويس، والأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان، وبلوم، والإسكندرية، ومصر، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو الأوروبي 18.31 جنيه للشراء و15.51 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

كما سجل الجنيه الإسترليني 19.90 جنيه للشراء و20.15 جنيه للبيع في نفس البنك.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي 48.88 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.