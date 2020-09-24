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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/24 06:09 م بتوقيت أبوظبي

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، المليشيات التي تدعمها إيران في العديد من بلدان الشرق الأوسط، بنشر الفساد والإرهاب ليس فقط في الدول التي تتواجد فيها، ولكن في المنطقة كلها. 

وقال هيل، إن حزب الله في لبنان يرعى الفساد، ويضحي بمصالح الشعب في مقابل جمع الأسلحة، وتنفيذ نشاطاته إقليميًا، وإيران مولته بـ700 مليون دولار، وزعميه حسن نصر الله دعا علنًا لتبرعات تساعد على سد العجز.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، إننا مستمرون في حث شركائنا الدوليين والإقليميين على حظر حزب الله، واعتباره منظمة إرهابية.  

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وتابع، أن دعم الإدارة الأمريكية للجيش اللبناني يأتي ضمن استراتيجيتهم لمواجهة إرهاب حزب الله.

وحول الوجود العسكري الأمريكي في العراق، شدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، على أنه لمواجهة نفوذ إيران، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.  

وبالنسبة لليمن، أشار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مليشيات الحوثي تواصل تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال استهداف المنشآت المدنية في

وأكد ديفيد هيل، أن دول الخليج شركاء مهمين لنا فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وتحجيم النفوذ الإيراني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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