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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/24 06:40 م بتوقيت أبوظبي

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، أن بلاده لن تقبل التجربة الإيرانية التي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية فرضها بقوة السلاح، تحت أي ظروف.

وقال الرئيس هادي، في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اليمن يعيش ظروفا صعبة جراء الانقلاب الحوثي التي تستغل الملف الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي وكذلك التدخلات الإيرانية.

وأضاف "مددنا أيدينا بالسلام لدعم جهود الأمم المتحدة لإنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام شامل يوقف نزيف الدم اليمني".

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وذكر هادي أن المليشيا الحوثية استغلت العروض التي تقدمت بها الحكومة الشرعية لعملية السلام، وصعّدت عملياتها الإرهابية ضد أبناء الشعب اليمني في مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تواصل ارتكاب المجازر في حق المدنيين باليمن، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط الحاسم على الحوثيين وإيران التي تدعمهم، لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وتطرق الرئيس اليمني إلى اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لافتا إلى إحراز تقدم في تنفيذه، كما جدد الثقة بالأشقاء في السعودية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من البنود.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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